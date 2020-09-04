اليوم.. طرابلس على موعد مع المظاهرات

أعلن حراك 23 أغسطس، أنه سيستمر في المظاهرات المطالبة بالحياة الكريمة والقضاء على الفساد و”الميليشيات المسلحة” وهيمنتها على العاصمة طرابلس.

وأكد الحراك في بيان له، أن مظاهراته ستنطلق من اليوم الجمعة، بميدان الشهداء، عند الساعة السادسة مساء.

كما أكد حراك 23 أغسطس، على سلمية المظاهرات ورفض التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ورفع شعارات تأييد لأي جهة أو حزب أو شخص.

وطالب الحراك المجلس الرئاسي بالإفراج عن المخطوفين من مؤسسي الحراك المحتجزين لدى الميليشيات المسلحة، والتحقيق مع الميليشيات التي قامت بقمع المتظاهرين.