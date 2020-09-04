ديوان المحاسبة يبحث ملفات تمويل الحكومة الليبية وأوجه صرفها

بحث رئيس ديوان المحاسبة، بالبيضاء، عمر عبد ربه صالح رفقة رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني جملة من الملفات المتعلقة بتمويل الحكومة وإجراءات صرف الأموال المخصصة لمواجهة جائحة كورونا.

وناقش الاجتماع عدة مواضيع مهمة منها مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ووضع الحلول اللازمة لإنهاء هذه الأزمة، بالإضافة لإجراءات الصرف للمبالغ المالية المخصصة لمواجهة جائحة كورونا والنتائج التي خلص إليها الديوان من خلال مراجعة المصروفات على الجائحة.

وتطرق الاجتماع لأزمة المياه من خلال إيجاد حلول لمحطة سوسة، إلى جانب مشروع إعداد الدراسات والتصاميم المزمع التعاقد عليها من قبل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي المتعلقة بتحديد المسار المقترح لخط أنابيب مشروع مياه أجدابيا-طبرق والتي تضمن تزويد المياه إلى المرج والبيضاء والقبة ودرنة وطبرق وامساعد بقيمة قدرها 19.6 مليون دينار.

كما بحث المجتمعون إمكانية استكمال مشروع تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة وشبكة الطرق والإنارة بمنطقة التلوث البيئي سلوق والتي تقدر بقيمة قدرها 159 مليون دينار.

وطرحت على طاولة الاجتماع حالة الانقسام بشركة الخطوط الجوية الإفريقية، ما يترتب عليها من ضرر بأموال الشركة، وتوقفها عن صرف مرتبات موظفيها.

وفي نهاية الاجتماع.. دعا رئيس الحكومة لتوفير الدعم اللازم لجهاز مكافحة الجريمة لما يقوم به من أعمال ساهمت في ضبط ومكافحة الجريمة والحد منها.

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