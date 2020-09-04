تركيب جهاز CT حديث بمستشفى المقريف في اجدابيا

اجدابيا – بوابة افريقيا الاخبارية |

04 September, 2020

قال المكتب الاعلامي بمستشفى امحمد المقريف بمدينة اجدابيا، بأنه تم تركيب جهاز CT حديث موديل 2019 أمريكي الصنع قوته 128 Clayz بقسم الاشعة بالمستشفى من قبل شركة ألفا الطبية المتخصصة.

وأوضح رئيس قسم الاشعة بالمستشفى عصام يونس، بأن الجهاز يتميز بتصوير شامل عادي وملون وتصوير الأوردة والشرايين وجلطات الدماغ ويتميز بالسرعة والدقة والوضوح.

وأشار الى، أنه سيتم اعطاء دورة لفنيي القسم من قبل الشركة المنفذة، وأن قسم الاشعة جاري العمل على صيانه بالكامل وسيتم افتتاحه قريبا.