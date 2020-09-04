الوضع الوبائي لفيروس كورونا في بلدية الخمس

قال المكتب الاعلامي لبلدية الخمس، إنه تم حتى الآن تسجيل عدد 526 حالة إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا داخل بلدية الخمس.

وأوضح المكتب، بأن مراكز العزل بالبلدية سجلت دخول عدد 93 حالة إصابة مؤكدة وحالات اشتباه، وخروج 55 حالة، منها حالات شفاء، وحالات استقر وضعها الصحي وتماثلت للشفاء، ويوجد الآن بالمركزين عدد 18 حالة، حالتين في أقسام العناية و 16 حالة في أقسام الإيواء وتوفيت 20 حالة بالمركزين.

وأكد أن مراكز الكشف تستمر في فرز الحالات و أخذ العينات وكذلك فريق الرصد و التقصي الذي يقوم بسحب العينات ومتابعة ورصد الحالات المخالطة، وأشار الى تعرض 5 من الاطقم الطبية بمركز الكشف 2 لعدوى الإصابة بفيروس كورونا ،وهم الان بحالة صحية مستقرة.