حملة تفتيشية لجهاز الحرس البلدي الجفرة

قامت دورية مركزية لجهاز الحرس البلدي الجفرة، بالتعاون مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بحملة تفتيشية على محلات بيع المواد الغذائية بمدينة هون.

وقام أفراد الدورة بمصادرة كميات من المواد الغذائية والأجبان والمشروبات الغازية والعصائر خلال الحملة، وتحرير مخالفات مالية مع التنبيه على أصحاب المحلات التجارية بسحب المواد المنتهية الصلاحية والغير مطابقة للمواصفات الليبية وعدم عرضها، إضافة إلى التفتيش على صلاحية الرخص التجارية والاهتمام بالنظافة العامة والتهوية وطرق التخزين.