عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى سرت

أعلن المجلس التسييري لبلدية سرت عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى البلدية.

وقال المجلس إن جميع خدمات الاتصالات الهاتفية لشبكتي المدار الجديد وليبيانا عادت إلى سرت أمس الخميس، إضافة إلى خدمات الإنترنت لكافة المشتركين، وذلك بعد انقطاع دام أيام، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي 17 أغسطس الماضي، انقطعت خدمة شبكة المدار الجديد عن سرت، حيث كشفت مصادر بالشركة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الانقطاع حدث بسبب أعطال فنية وكهربائية غرب المدينة أبو قرين.

وبعدها بيوم، توقفت خدمات الإنترنت «دي إس إل» و«واي ماكس»، وقال مصدر بشركة «ليبيا للتقنية والاتصالات» سرت، إن سبب الانقطاع هو خلل فني، دون تحديده مدة إصلاحه.

ورغم إجراء أعمال صيانة لشبكات الهواتف المحمولة، بهدف حل مشكلة التغطية في مطلع مايو الماضي، حسب تصريحات خاصة لمصادر محلية في حينه، إلا أن المشكلة لا تجد حلًّا، بل تتكرر بشكل شبه دوري خلال الأشهر القليلة الماضية، ومنها ما حدث مطلع شهر يونيو الماضي، حين انقطعت خدمات «الواي ماكس نت» والاتصالات الهاتفية لشبكتي «المدار» و«ليبيانا» في المدينة.

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