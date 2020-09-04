بلدية الخمس: إجمالي إصابات “كورونا” بلغ 526 حالة في المدينة

أعلن المكتب الإعلامي لبلدية الخمس، أنه تم حتى الآن تسجيل عدد 526 حالة إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا داخل البلدية.

وأوضح المكتب، في بيان على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن مراكز العزل بالبلدية سجلت دخول عدد 93 حالة إصابة مؤكدة وحالات اشتباه، وخروج 55 حالة، منها حالات شفاء، وحالات استقر وضعها الصحي وتماثلت للشفاء، ويوجد الآن بالمركزين عدد 18 حالة، حالتين في أقسام العناية، و16 حالة في أقسام الإيواء وتوفيت 20 حالة بالمركزين.

وأكد المكتب الإعلامي أن مراكز الكشف تستمر في فرز الحالات وأخذ العينات وكذلك فريق الرصد والتقصي الذي يقوم بسحب العينات ومتابعة ورصد الحالات المخالطة، مشيرا إلى تعرض 5 من الأطقم الطبية بمركز الكشف 2 لعدوى الإصابة بفيروس كورونا، وهم الأن بحالة صحية مستقرة.

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن اليوم الجمعة، وفاة إحدى الطبيبات الكوادر وعمتها بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وبحسب إيجاز صادر عن المركز، فإن الإدارة وموظفو المركز الوطني نعوا الفقيدة الدكتورة أسماء أبودية، أحدى كوادر المركز الوطني، وعمتها زكية أبودية بعد معاناتهما مع فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في وقت سابق، أنه استلم الأربعاء عدد (3606) عينات، منهم (2989) عينة سالبة، وتم تأكيد إصابة 617 حالة منهم مقسمين إلى (429) حالات جديدة، و(188) مخالطين، كما سجل المركز أيضًا (110) حالة شفاء و (4) حالات وفاة.