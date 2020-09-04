وكيل “تعليم الوفاق” يُقيّم أوضاع العودة المدرسية في ظل الوباء

عقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة اجتماعا بالخصوص مع مراقبات التعليم المجاورة وعدد من الخبراء والمختصين بالوزارة.

ويأتي الاجتماع في إطار تقييم أوضاع العودة المدرسية بعد انتهاء الأسبوع الأول في منطقة طرابلس الكبرى.

وشدد الوكيل خلال الاجتماع على توفير كل ما يلزم لضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مثل تسليم معقم اليدين لكل طالب وأن تتكفل مراقبات التعليم بطباعة الأسئلة الاسترشادية وتسليم كل طالب نسخة ورقية خاصة به.

وأشار جمعة إلى أن وزارة التعليم قامت بتوريد كميات كبيرة من الأوراق بما يكفي لطباعة كل الأسئلة وتوزيعها على جميع الطلبة.

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