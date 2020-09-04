امغيب: تركيا مستمرة في إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا

رأى عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أنه من الضروري وقبل الحديث عن أي عودة للمسار السياسي إلزام تركيا بإخراج “المرتزقة والإرهابيين” والوقف الفوري لتدفق السلاح إلى ليبيا.

وقال امغيب، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن وقف فوري لإطلاق النار، وخفض التصعيد وتسوية سياسية قادمة وفق اتفاق الصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين تحت رعاية أممية، تستمر تركيا بإرسال الأسلحة والمرتزقة وحتى الإرهابيين إلى قاعدتي مصراتة وعقبة بن نافع (الوطية) وكل المدن الواقعة تحت سيطرتها فماذا يعني ذلك ؟ يعني أن تركيا لم تجد من يحقق مصالحها في الواجهة السياسية التي سوف يشكلها الاتفاق القادم سوف تلجأ إلى أحد خيارين، الأول: التقسيم وهو ما أشار إليه بيان السفارة الأمريكية في طرابلس في فقرة (الولايات المتحدة الأمريكية ترفض اي محاولة لتقسيم ليبيا)، والثاني: الاستمرار في القتال وإشعال حرب فجر ليبيا [ 2 ]”، على حد قوله.

وتابع امغيب، :”بما أن خيار التقسيم مرفوض محلياً، وحتى دولياً على الأقل عند الاصدقاء والاشقاء وعلى رأسهم الشقيقة مصر، سوف تفرض على الأرجح عقوبات دولية قد تصل إلى حد محاربة الطرف الرافض لما سيتم الاتفاق عليه مما سيعرض حياة المدنيين للخطر في كل المدن التي بها معسكرات للمرتزقة ومخازن للأسلحة، لذلك يجب قبل الحديث عن أي عودة للمسار السياسي إلزام تركيا بإخراج المرتزقة والارهابيين والوقف الفوري لتدفق السلاح”، بحسب تعبيره.

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