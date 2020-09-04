قسم العزل اجدابيا: الأوضاع مزرية ومعظم الأطباء مصابين بكورونا

اجدابيا – بوابة افريقيا الاخبارية |

04 September, 2020

أكدت الدكتورة عبير العكوكي رئيسة القسم العزل بالمستشفى الميداني اجدابيا لمجابهة فايروس كورونا، أن الوضع الصحي في المدينة مزري للغاية بسبب تزايد الإصابات بكورونا ونقص الإمكانيات اللازمة لمجابهته.

وقالت العكوكي، في تصريحات صحفية، أمس الخميس، “لو استمر على هذا الحال ستصبح حالات الوفاة في الشوارع فمعدل الإصابات في تزايد مستمر ولا توجد لدينا أسره للإيواء”.

وأضافت رئيسة قسم العزل، أن المصابين يتوفون بسبب ضيق التنفس الحاد، كما أن هناك نقص كبير في الاطقم الطبية، والمسؤولين في مدينة اجدابيا غير مهتمين بحجم الجائحة.

وأكدت أن معظم الأطقم الطبية في مستشفى المقريف مصابين بالفايروس، بالإضافة إلى بعض الأطباء في المستشفى الميداني.

وسجلت مدينة اجدابيا، أكثر من 500 إصابة بفيروس كورونا، وعشرات الوفيات، ما دعا الجهات المسؤولة إلى فرض حظر تام للتجول في المدينة على مدار 24 ساعة، إلا أنه ألغي لاحقا ليكون محدودا مراعاة لظروف بعض المواطنين.