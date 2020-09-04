توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى ثم صرمان وبنغازي

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، نسبة كبيرة منها في طرابلس بواقع 273 حالة.

وجاءت صرمان ثانيا بـ 44 حالة، و41 حالة في بنغازي، و38 حالة في مصراتة، و31 حالة في الخمس، و30 حالة في كل من الكفرة وزليتن، و27 حالة في بني وليد، و24 حالة في جنزور، و15 حالة في الزاوية المركز، و14 حالة في النواحي الأربعة، و11 حالة في الواحات، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

إضافة إلى 10 حالات في جادو، و9 حالات في الشاطئ، و8 حالات في طبرق، و7 حالات في الجميل، و6 حالات في الزنتان، و5 حالات في كل من سرت والرحيبات ودرنة والجفارة ويفرن، و4 حالات في كل من المرج وسبها وغريان، و3 حالات في زوارة، وحالتين في كل من العجيلات وترهونة، وحالة في كل من تراغن ودرج وتازربو والغريفة وقصر الأخيار وسواني بني آدم والزاوية الغرب.

وتماثل 54 مصابا للشفاء، موزعين بواقع 22 حالة في مصراتة، و12 حالة في سبها، و5 حالات في طبرق، و4 حالات في الزنتان، و3 حالات في صرمان، وحالتين في كل من سرت والأصابعة وزليتن، وحالة في كل من بني وليد والزاوية المركز، وتوفى 8 آخرين، موزعين بواقع 4 حالات في طبرق، وحالة في كل من صرمان ومصراتة وزليتن والكفرة.

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