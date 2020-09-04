فيتنام تقترح استئناف مفاوضات السلام الليبية عبر ثلاث قنوات

دعا مندوب البعثة الدائمة لفيتنام لدى الأمم المتحدة دانغ دينه كوي، الأطراف الليبية إلى إنهاء القتال، واستئناف مفاوضات السلام عبر ثلاث قنوات سياسية وعسكرية واقتصادية.

وأكد الدبلوماسي الفيتنامي أهمية تعزيز التزامات مؤتمر برلين للسلام في ليبيا بدعم من مجلس الأمن، من خلال القرار رقم 2510، وذلك خلال كلمة له أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة آخر مستجدات الملف الليبي، وفق ما نقل موقع «لوكوريي دو فيتنام» الجمعة.

وأثنى على جهود الأمم المتحدة والدول المجاورة لليبيا والمنظمات الإقليمية لتعزيز السلام بها، ثم حث على أهمية احترام حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن، ووضع حد للتدخل الخارجي.

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وقال كوي إن فيتنام تدعم أنشطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما في ذلك تمديد ولاية البعثة لمدة 12 شهرا أخرى، والتعجيل بتعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وخلال تلك الجلسة، التي انعقدت الأربعاء الماضي، حذرت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، من تدهور الأوضاع في ليبيا، وانزلاق البلد نحو مستويات جديدة من الفوضى، إذا ما استمر التدخل الأجنبي وتزويد السلاح لأطراف النزاع في ليبيا، رغم حظر تصدير السلاح المفروض عليها.

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