وصول شحنة غاز طهي وأسمنت إلى ميناء بنغازي

وصلت إلى ميناء مدينة بنغازي خلال الساعات الماضية عدد من السفن التجارية إلى جانب ناقلة غاز طهي.

وقال مصدر يعمل في الميناء لـ218 إن ناقلة الأسمنت PRINCESS Alaa وصلت وعلى متنها أكثر من 5 آلاف طن من غرائر الأسمنت، فيما وصلت إلى الأرصفة النفطية ناقلة الغاز GAZ EXPLORER قادمة من ميناء مجمع مليتة وعلى متنها 3550 طنا متريا من غاز الطهي.

وتشهد الأرصفة التجارية في ميناء بنغازي حركة منتظمة في دخول السفن ونشاطا تجاريا ملحوظا حيث يساهم تدفق السلع عن طريقه في استقرار الأسعار.

