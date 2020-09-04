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وصول شحنة غاز طهي وأسمنت إلى ميناء بنغازي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى ميناء مدينة بنغازي خلال الساعات الماضية عدد من السفن التجارية إلى جانب ناقلة غاز طهي.

وقال مصدر يعمل في الميناء لـ218 إن ناقلة الأسمنت PRINCESS Alaa وصلت وعلى متنها أكثر من 5 آلاف طن من غرائر الأسمنت، فيما وصلت إلى الأرصفة النفطية ناقلة الغاز GAZ EXPLORER قادمة من ميناء مجمع مليتة وعلى متنها 3550 طنا متريا من غاز الطهي.

وتشهد الأرصفة التجارية في ميناء بنغازي حركة منتظمة في دخول السفن ونشاطا تجاريا ملحوظا حيث يساهم تدفق السلع عن طريقه في استقرار الأسعار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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