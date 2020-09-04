وزير الدفاع الإيطالي: عدم وجود قوات أوروبية في ليبيا أمر خاطيء

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزير دفاع إيطاليا أكد بأن عدم تواجده إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي في ليبيا أمر خاطئ.

وشدد الوزير الإيطالي على ضرورة التأكيد على الدور الإستراتيجي لليبيا بالنسبة لإيطاليا.

ولفت “جويريني” في تصريحات نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية، إلى أن تخيل عدم التواجد بشكل كامل في الشأن الليبي أمر خاطئ لكل من إيطاليا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف جويريني، أن القصة في ليبيا تعرض “مساحة للفرصة” وأنه “من مصلحة المجتمع الدولي أن يعرف أنه يمكن أن يكون هناك بلد مثل إيطاليا” لديها نهج قائم على مبادرات ترمي إلى خفض التصعيد.