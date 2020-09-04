الاعلان عن اصابة كوادر طبية بفيروس كورونا في الكفرة

اعلنت اللجنة الاستشارية الطبية لمجابهة كورونا ببلدية الكفرة عن اصابة عددا من الكوادر الطبية والطبية المساعدة والفنية العاملين بالمرافق الصحية ومراكز العزل الوبائي .

وقالت اللجنة ان من بين المصابين وعددهم تسعة الدكتور ربيع لابعج رئيس اللجنة الطبية الاستشارية الكفرة والدكتور شاكر لابعج” رئيس اللجنة العلمية بمستشفى الكفرة وناجي سليمان حامد” عضو اللجنة الطبية الإستشارية الكفرة ومدير مستشفى شهداء الهواري وناجح محمد ارقيق” مدير مركز الكفرة للسكري ووائل عبدالرحمن التواتي” مدير مركز الأسنان الكفر