وصول 2500 أسطوانة غاز طهي الى مدينة سرت‬

وصلت الى مدينة سرت عدد خمس شاحنات محملة بأسطوانات غاز الطهى مخصصة لمراكز توزيع الغاز بسرت وضواحى المدين

وقال مدير ادأرة الأعلام بالمجلس التسييري لبلدية سرت محمد الاميل ان عدد الاسطوانات لغاز الطهى اكثر من ألفان وخمسمائة أسطوانة تم توزيعها باشراف مراقبة الاقتصاد بسرت وبالتعاون مع لجنة الأزمة ببلدية سرت

وأوضح ان ألية التوزيع عن طريق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ببلدية سرت وللمساهم أسطوانة واحدة وبسعر عشره دينار

وتشهد مدينة سرت انفراجا بسيط فى ملف اسطوانات غاز الطهى هدة الفترة دون غيرها فيما تشهد المدينة نقصا كبيرا فى الوقود مند عشرة أيام