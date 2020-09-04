«هيئة الكهرباء»: انتهاء طرح الأحمال في المنطقة الشرقية بمجرد حصولنا على الوقود الكافي

مع نهاية الأسبوع تشهد الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية، استقرار نسبي وذلك بعد تحسن امدادات الوقود سواء (الغاز) أو الوقود الخفيف (الديزل ) والمغذية لمحطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية سواء محطة كهرباء شمال بنغازي أو السرير أو الزويتينة.

وقال المتحدث الرسمي بأسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية “ربيع خليفة” إن الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية كانت تعاني من نقص حاد في أمدادات الوقود من المصدر مااسفر عن زيادة في العجز نتج عن ساعات طرح احمال علي كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطي ومناطق الصحراء.

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وأوضح المتحدث أن تحسن أمدادات الغاز الطبيعي من شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في هذه الأيام ورفع تزويدات الغاز من قبلهم إلي محطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية من (160) مليون قدم مكعب إلي (190) مليون قدم مكعب (30) مليون قدم مكعب هذهِ والتي تم تزويدنا بها أخيرا ستسهم نسبياً في رفع القدرة الانتاجية للواحدات بالمحطات في المنطقة الشرقية مما سينتج عن ساعات تقليص العجز بالشبكة الشرقية.

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وفي سياق متصل قال المتحدث الرسمي بأسم الهيئة أن في حال تزويدنا بالكمية الأساسية من الغاز من قبل شركة سرت لتصنيع النفط والغاز والتي تقدر (240) مليون قدم مكعب هذه الكمية ستنهي كلياً العجز وتنهي تماماً ساعات طرح الاحمال في المنطقة الشرقية.

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وعن أمدادات الوقود الخفيف(الديزل ) قال المتحدث أن في الفترة الماضية عانت أغلب الواحدات التي تعمل بنظام الوقود الخفيف في محطات كهرباء بالمنطقة الشرقية من نقص حاد في الوقود الخفيف وعدم تزويدنا من قبل شركة البريقة لتسويق النفط بالكميات المتفق عليها نظرا لنفاذ المخزون الأسترتيجي لديهم ولتأخر وصول ناقلة الوقود اسهم في زيادة العجز وكذلك خروج بعض الواحدات التي تعمل بهذا النظام بسبب نفاذ الوقود الخفيف (الديزل) خزنات الشركة العامة للكهرباء.

وقال المتحدث بأسم الهيئة أن بعد تفريغ الناقلة لحمولتها تم تزويدنا بالوقود الخفيف(الديزل )من قبل شركة البريقة وبعدها تم رفع القدرة الانتاجية جزئياً للواحدات التي تعمل بالوقود الخفيف هذا الأمر اسهم في تقليص العجز وساعات طرح الأحمال بالشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.

هذا واكد المتحدث أن زيادة العجز بالشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية الفترة الماضية وساعات طرح الأحمال هو خارج عن إرادة الشركة العامة للكهرباء السبب الرئيسي له نقص أمدادات الوقود من المصدر.

هذا وأثني المتحدث الرسمي بأسم الهيئة علي دور جنود الجيش الأزرق من أبناء الشركة العامة للكهرباء سواء في الانتاج أو النقل أو التوزيع الذين يصلون الليل بالنهار من أجل الحفاظ علي استقرارية الشبكة الكهربائية بالمنطقة رغم شح الوقود والصعوبات والمشاكل التي تواجه سير عملهم.

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كما طمئن المتحدث المواطنين في شتى ربوع المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطي ومناطق الصحراء ان في حال حصول الشركة العامة للكهرباء علي الكميات الكافية من الوقود في الأيام القادمة ستستعيد الشبكة الشرقية استقرارها الكلي.