سبها تطلق حملة توعوية للحد من انتشار كورونا

بدأت في مدينة سبها حملة توعوية للحد من انتشار فيروس كورونا في ظل تسجيل أعداد إصابات مرتفعة في ليبيا.

وتأتي هذه الحملة في إطار تعاون منظمة الصحة العالمية مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض، وجمعية الهلال الأحمر، وتهدف لإحاطة الناس بأهمية الالتزام بلبس الكمامات وضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية المنصوص عليها عالميا.

وتبذل الجهات الحكومية وغير الحكومية مجهودات كبيرة لمنع انتشار الفيروس بين الأهالي في ظل تدهور القطاع الصحي في البلاد.

وتجوب هذه الحملة التي أطلقتها المنظمة عدة بلديات أخرى في الجنوب الليبي، وهي خطوة ضمن إجراءات كثيرة وحملات توعوية مستمرة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين من هذه الآفة التي أصبحت تفتك بالليبيين بعد أن أضحت أعداد الحالات المسجلة تشهد قفزات نوعية في مختلف مناطق ليبيا.

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