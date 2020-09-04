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سبها تطلق حملة توعوية للحد من انتشار كورونا

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت في مدينة سبها حملة توعوية للحد من انتشار فيروس كورونا في ظل تسجيل أعداد إصابات مرتفعة في ليبيا.

وتأتي هذه الحملة في إطار تعاون منظمة الصحة العالمية مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض، وجمعية الهلال الأحمر، وتهدف لإحاطة الناس بأهمية الالتزام بلبس الكمامات وضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية المنصوص عليها عالميا.

وتبذل الجهات الحكومية وغير الحكومية مجهودات كبيرة لمنع انتشار الفيروس بين الأهالي في ظل تدهور القطاع الصحي في البلاد.

وتجوب هذه الحملة التي أطلقتها المنظمة عدة بلديات أخرى في الجنوب الليبي، وهي خطوة ضمن إجراءات كثيرة وحملات توعوية مستمرة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين من هذه الآفة التي أصبحت تفتك بالليبيين بعد أن أضحت أعداد الحالات المسجلة تشهد قفزات نوعية في مختلف مناطق ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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