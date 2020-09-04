«فؤاد»: انتخابات «مصراتة» لم يحلم بها نصف مليار مواطن من إيران إلى المغرب

زعم محمد فؤاد الطبيب الليبي المقيم في إيطاليا، أن انتخابات مجلس بلدي مصراتة، هو الأكثر نزاهة من إيران حتى المغرب، وذلك في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة.

“فؤاد” الذي يقدم نفسه عبر وسائل إعلام “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي” قال: “معلومة بسيطة ولكنها صادمة.. هل تعلم ان ماحدث يوم امس من انتخابات حرة فى مصراتة لا يستطيع مجرد الحلم به حوالى نصف مليار من البشر يسكنون بقعة من الارض تمتد من ايران شرقا الى المحيط الاطلسى غربا باستثناء تونس!!.. ثم نتساءل لماذا الكل يحاربنا” على حد زعمه.

تدوينة “فؤاد” رغم ضعف المشاركة في الانتخابات المشار إليها، حيث لم يحضر سوى 27% من القاعدة الانتخابية المسجلة، ورغم تشكيك قيادات من “مصراتة” أمثال عبد الرحمن السويحلي، رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري السابق، والذي أكد في وقت سابق أن هذه الانتخابات ستنتج مجالس غير شرعية.