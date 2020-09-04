 اكدت   ادارة   الدوريات   والتحرى بفرع  جهاز  الحرس  البلدى   سرت   ان  أفراد   الدورية   تمكنوا    من  ضبط   سيارة   ثلاجة محمّلة بأكثر  من   120 طن سمك   سردينة     غير  صالحة  للا ستهلاك  البشرى    فاسدة  
وحسب  افادة  ضابط   صف  مدير  الدوريات   بجهاز  الحرس   البلدى  سرت    عوض الزيتونى   ل   ان   الكمية  الكبيرة  المهربة   من سمك السردينة    كانت  قادمة  من  مورد    بالمنطقة  الغربية     متوجهة   الى المنطقة  الشرقية   مرورا   بسرت  وتم  ضبطها ببوابة   مدينة  أهراوة  شرق سرت  70 ك م  
واوضح  الزيتونى   أنة  بعد  تفتيش   السيارة  التلاجة   التى  بة  الكميات الكبيرة   من سمك السردينة  والتى   قدرها    صاحب السيارة     بمبلغ   قدره  120 ألف   دينار   كانت      قد  يتم بيعها  بالمنطقة  الشرقية     بنغازى  حسب  الوجهة  وهى   فاسدة    تنبعث  منها  الروائح  الكريهة    بالتلاجة   وحسب المعلومات  انها  كانت  بالتلاجة   مند فترة  طويلة  
واشار   المصدر   انة  تم  اتخاد  كافة  الاجراءات  الكاملة    بابلاغ  النيابة  العامة  والتفتيش  الصحى   وتم    اعدام   كافة  الكمية   الموجودة  120 طن     واتخاد   الأجراءات القانونية   حيال   صاحب  السيارة حسب اللوائح  وايقاف  السيارة  