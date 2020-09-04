ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

04 September, 2020

اكدت ادارة الدوريات والتحرى بفرع جهاز الحرس البلدى سرت ان أفراد الدورية تمكنوا من ضبط سيارة ثلاجة محمّلة بأكثر من 120 طن سمك سردينة غير صالحة للا ستهلاك البشرى فاسدة

وحسب افادة ضابط صف مدير الدوريات بجهاز الحرس البلدى سرت عوض الزيتونى ل ان الكمية الكبيرة المهربة من سمك السردينة كانت قادمة من مورد بالمنطقة الغربية متوجهة الى المنطقة الشرقية مرورا بسرت وتم ضبطها ببوابة مدينة أهراوة شرق سرت 70 ك م

واوضح الزيتونى أنة بعد تفتيش السيارة التلاجة التى بة الكميات الكبيرة من سمك السردينة والتى قدرها صاحب السيارة بمبلغ قدره 120 ألف دينار كانت قد يتم بيعها بالمنطقة الشرقية بنغازى حسب الوجهة وهى فاسدة تنبعث منها الروائح الكريهة بالتلاجة وحسب المعلومات انها كانت بالتلاجة مند فترة طويلة

واشار المصدر انة تم اتخاد كافة الاجراءات الكاملة بابلاغ النيابة العامة والتفتيش الصحى وتم اعدام كافة الكمية الموجودة 120 طن واتخاد الأجراءات القانونية حيال صاحب السيارة حسب اللوائح وايقاف السيارة