ويليامز تكشف عن لقاءات اقتصادية حول ليبيا

كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عن حصول اجتماعين اقتصاديين أحدثهما عقد في القاهرة لبحث الأزمة الليبية.

ووصفت ويليامز اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية في العاصمة المصرية بالتحرك المهم والمحوري للتوصل إلى إتفاق سياسي بين الأطراف، مضيفة في لقاء مباشر على قناة “إكسترا نيوز” المصرية إنها أجرت مشاورات مهمة في مصر مع عدد من المسؤولين، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مشيرة إلى أن الأزمة الليبية وصلت إلى مرحلة حساسة حاليا، وأن مصر أدت دورا حاسما في تهدئة الأوضاع في ليبيا.

وثمنت “وليامز” ترحيب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بدعوة رئيسي المجلسين النيابي والرئاسي، الى وقف إطلاق النار آملة في أن يسهم ذلك في إيجاد مناخ ملائم لإطلاق عملية سياسية بين الفرقاء الليبيين، والتوصل الى اتفاق دائم لوقف النار، كما أكدت ضرورة استئناف عملية سياسية شاملة بأسرع ما يمكن تفاديا لاندلاع نزاع مسلح جديد في ليبيا.

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بدوره، شدد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة سحب كل المرتزقة ووقف التدخلات الأجنبية وتوريد السلاح إلى ليبيا

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