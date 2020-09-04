ليبيا تسجل رقما قياسيا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24 – صحة

سجلت ليبيا أمس الخميس، رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور أول حالة إصابة بالبلاد في 24 مارس الماضي.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه اليوم الجمعة، عن تسجيل 672 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 8 حالات، إضافة إلى شفاء 54 حالة.

وأوضح المركز، أنه استلم 3812 عينة من طرابلس ومصراتة وبنغازي والكفرة والزنتان والزاوية وسبها وطبرق وصبراتة وغدامس وتازربو، وأظهرت النتائج سلبية 3140 عينة، فيما كانت 672 عينة موجبة، منها 445 حالة جديدة، و227 حالة مخالطة.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 16445 إصابة منها 14273 حالة نشطة، بينما سُجّل تعافى 1910 شخصا ووفاة 262 مصابا جراء الوباء.

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