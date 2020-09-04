لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب تحذر من الاعتداءات على البيئة الطبيعية في ليبيا

أعرب رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، إدريس عمران، عن بالغ قلقه من الاعتداءات الواسعة المتعلقة بالبيئة، حيث تتعرض غابات الجبل الأخضر لاعتداءات جسيمة نتج عنها إزالة مساحات كبيرة من الغطاء النباتي، بالإضافة إلى الصيد الجائر الذي يهدد أصنافا كثيرة من حيوانات وطيور الجبل الأخضر بالانقراض.

كما تعرضت مساحات خضراء واسعة غربا للإزالة بشكل عشوائي من أجل إقامة المباني السكنية أو الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى ما تعانيه الثروات الطبيعة جنوبا ومنها أشجار النخيل إلى خطر بالغ نتيجة الإهمال أو تعرضها لآفات زراعية.

رئيس لجنة الحكم المحلي حذر من أن ذلك يهدد بتصحر مساحات كبيرة، وسيحرم البلاد من ثروات طبيعية يمكن أن تكون لها أهمية اقتصادية كبيرة مستقبلا.

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