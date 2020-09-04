ليبيا
الوطني لمكافحة الأمراض يطلق حملة توعوية بسوق الجمعة
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
04 September, 2020
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، أنه يستعد لإطلاق الحملة التوعوية ضد فيروس كورونا تحت شعار “كلنا واحد” ببلدية سوق الجمعة.
وقال المركز في بيان له ،إن الحملة تنطلق بالتنسيق مع بلدية سوق الجمعة وبشراكة داعمة من منظمة اليونيسيف ومنظمة الهجرة الدولية ،مشيرا أن الحملة تأتي وفقا للخطة المعدة من قبل المركز الوطني لاحتواء فيروس كورونا في المرحلة الرابعة من انتشاره.
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