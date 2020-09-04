بعد اعتراف «الأفريكوم».. «البنتاجون»: تركيا أرسلت أكثر من 5 آلاف مرتزق سوري لدعم «حكومة الوفاق»

أكد تقرير أصدرته وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أن تركيا أرسلت أكثر من خمسة آلاف عنصر من المرتزقة السوريين لدعم حكومة الوفاق في طرابلس.

ووفقاً لقناة سكاي نيوز عربية، اليوم الجمعة، . أكدت الأمم المتحدة استمرار تهريب السلاح والمرتزقة إلى ليبيا.

وسبق أن قدر المرصد السوري لحقوق الإنسان، عدد المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في ليبيا بنحو 20 ألف، فيما أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، أمس الخميس، أنها تتخوف من رد فعل المواطنين الليبيين على ممارسات السرقة والاعتداءات الواقعة من قبل المرتزقة السوريين في ليبيا.