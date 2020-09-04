محسن القذافي: القفز من الأسوار.. سياسات السفارات بالخارج

سلط الكاتب والمحلل السياسي الليبي الدكتور محسن ونيس القذافي، الضوء على واقعة اقتحام مقر السفارة الليبية في بيلاروسيا خلال الأسابيع الماضية.

وقال القذافي في ورقة تحليلية بعنوان (القفز من الأسوار.. سياسات السفارات بالخارج) خص بوابة إفريقيا الإخبارية بها، :”طال الانقسام السياسي كل شيء في ليبيا، ليصبح منهجاً وطريقا وسبيلاً لتحقيق مصالح دولية بأيادي ليبية، كما صنع الكبار شرخا مؤسسيا بين كافة القطاعات الخارجية والمحلية، وهو ما يبرر في كل الأحوال –إن تم التبرير- الصراع الاقتصادي والمالي والاجتماعي بين المؤسسات. لكن الأمر لم يقف في داخل ليبيا، بل تعداه لخارجها، حيث أصبح المواطن الليبي يواجه مصير إجراءات مجهول في سفارات وقنصليات وملحقيات ليبيا بدول العالم وفق المزاجات المختلفة. لقد صنع الاقتحام للسفارة الليبية الشرعية في جمهورية بيلاروسيا 27/8/2020 (وفق ما تم رصده ونشره بوسائل الإعلام)، والتعدي على ممتلكات الدولة وتدميرها، ومحاولة التهجم على القائم بالأعمال محمد استيته والموظفين لدى السفارة، شكلا ونمطاً مستحدثُا ليرسم طريقا مغايراً ومخالفاً لكل عرف دبلوماسي، بل قد اساء للسمعة الليبية وعراقة الخارجية بتلك الدولة وغيرها”، بحسب قوله.

وتابع القذافي، :”برغم الجهود الرائدة للخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، حيث ادار وزير الخارجية الأزمة بشكل مهني ودبلوماسي رفيع المستوي، وبالتواصل مع الخارجية في بيلاروسيا، طالب الوزير “الهادي الحويج” بحماية أرض ليبية تمثل السفارة، وحماية الموظفين بها، كما رصد السيد “محمد استيته” القائم بالأعمال الليبي لدى بيلاروسيا، التجاوزات والانتهاكات، لاتخاذ إجراءات كفيلة بالردع محلياً، وكان لها أثر في تخفيف تردي العلاقات بين الدولتين خارجياً، وفي هذا الإطار، نقف هنا لنطرح التساؤلات: هل مازال للوفاق شرعية ملزمة (خارجياً ومحلياً) أمام شرعية البرلمان الليبي؟، ولماذا لم يتم تفعيل إعلان برلين الصادر في يناير 2020 والقاضي بتأسيس حكومة شاملة؟ وهل سيظل خرق الأعراف الدولية ديدن الوفاق للتعدي والسيطرة؟، وهل من يرغب في بناء دولة المؤسسات والدولة المدنية يسير وفق منظومة البلطجة والتخريب والقفز من الأسوار والتعدي؟”، على حسب تعبيره.