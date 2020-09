ضبط عناصر إرهابية تسللت إلى تونس عبر الحدود الليبية

تمكنت السلطات التونسية من ضبط عناصر إرهابية

يحملون الجنسية التونسية بينهم سيدة، أثناء تسللهم إلى تونس عبر الحدود الليبية،

ضمن العائدين إلى البلاد بعد إغلاقها بسبب تفشي وباء كورونا.

وأكدت وسائل إعلامية، أن تلك العملية تأتي ضمن

استغلال الجماعات الإرهابية، عودة انتشار فيروس كورونا والحالة التي تعيشها

البلاد، وأنهم يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف في وقت

سابق، قيام المخابرات التركية بنقل آلاف العناصر من الجماعات الإرهابية والمتطرفة،

في مناطق سيطرتها في سوريا إلى ليبيا، لافتا أنه من بين هؤلاء 2500 عنصر يحملون

الجنسية التونسية.

وقال المرصد إن هؤلاء العناصر تم نقلهم بغية

مساندة الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

