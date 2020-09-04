الصحة العالمية: وفرنا مجموعة من معدات الحماية الشخصية للطاقم الطبي في شرق ليبيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توفيرها مجموعة من معدات الحماية الشخصية (PPE)، وتسليمها إلى مراكز العزل في بنغازي وسبها وطبرق.

وقالت المنظمة في تغريدة لها على موقع “تويتر” أمس الخميس إنها ممتنة لمساهمة الحكومة الألمانية في توفير هذه المعدات، مشيرة إلى أن هذه الشحنة جزء من الجهود المبذولة لتعزيز تدابير الحماية الشخصية بين الطاقم الطبي بما في ذلك فرق الاستجابة السريعة.

وتشمل معدات الحماية الشخصية التي تم تسليمها قفازات وأقنعة وعباءات ودرع للوجه، بالإضافة إلى مسحات ومقاييس حرارة، وأكدت منظمة الصحة العالمية استمرارها في دعم التدابير الوقائية ضد كوفيد 19 في ليبيا.