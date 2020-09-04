تسجيل حالة وفاة جديدة بـ«كورونا» في الواحات

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بالواحات، اليوم الجمعة، عن حالة وفاة جديدة جراء إصابتها بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن الحالة توفيت بمركز العزل، وهي من مدينة جالو، وتعد رابع وفاة تسجل في المنطقة.

وأمس الخميس، أعلنت اللجنة تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد». وتوزعت الإصابات الجديدة بواقع عشر حالات في مدينة جالو منها سبع من العرق واثنتين من الشرف وواحدة من اللبة، إضافة إلى حالة واحدة من مشروع جالو أوجلة.

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