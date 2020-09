أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، إعادة تشغيل أغلب وحدات التوليد بمحطتي الخمس ومصراته، بالإضافة إلى تغدية جميع المناطق بالتيار الكهربائي، موضحة أن ذلك مصحوبا بطرح أحمال يدوي للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية.

