«السفارة الأمريكية»: «يونيسيف» نفذت حملة توعية لأهالي «سبها» من خطر «كورونا»

نقلت السفارة الأمريكية في ليبيا، عن أدم الدارزي من أعيان التبو – سبها، قوله: “نحن مسؤولون عن أنفسنا وأطفالنا وجيراننا وجميع الأقارب والأحباء. لذلك يجب على الجميع بذل قصارى جهدهم لحماية أنفسهم وأسرهم وجيرانهم من خلال اتباع الإجراءات الوقائية.”

السفارة الأمريكية، أضافت في بيان، اليوم الجمعة: “بدعم من مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قامت يونيسف ليبيا بالشراكة مع اللجنة العلمية العليا لمكافحة جائحة كورونا والمركز الوطني لمكافحة الأمراض ليبيا لزيادة الوعي و تقديم النصائح حول كيفية الوقاية من الفيروس لضمان الحد من انتشاره في ليبيا”.