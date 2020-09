قسم العزل باجدابيا: معظم الأطباء مصابون بكورونا والأوضاع مزرية

أكدت الدكتورة

عبير العكوكي رئيسة القسم العزل بالمستشفى الميداني اجدابيا لمجابهة فيروس كورونا،

أن معظم الأطقم الطبية في مستشفى المقريف مصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى بعض

الأطباء في المستشفى الميداني، مشيرة إلى أن الوضع الصحي في المدينة مزري للغاية

بسبب تزايد الإصابات بكورونا ونقص الإمكانيات اللازمة لمجابهته

وقالت العكوكي،

في تصريحات صحفية، إنه “لو استمر هذا الحال ستصبح حالات الوفاة في الشوارع

فمعدل الإصابات في تزايد مستمر ولا توجد أسره للإيواء”، لافتة إلى أن

المصابين يتوفون بسبب ضيق التنفس الحاد.

وأفادت العكوكي،

أن هناك نقص كبير في الأطقم الطبية، والمسؤولين في مدينة اجدابيا غير مهتمين بحجم

الجائحة.

وسجلت مدينة

اجدابيا، أكثر من 500 إصابة بفيروس كورونا، وعشرات الوفيات، ما دعا الجهات

المسؤولة إلى فرض حظر تام للتجول في المدينة على مدار 24 ساعة، إلا أنه ألغي لاحقا

ليكون محدودا مراعاة لظروف بعض المواطنين.

