«دي مايو»: إشراك جيران ليبيا في عملية تحقيق الاستقرار أمر ضروري

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الجمعة إن من الضروري إشراك جيران ليبيا في عملية تحقيق الاستقرار في البلد الذي تعمه الفوضى.

ورحب دي مايو الذي زار ليبيا هذا الأسبوع بما سماه “خطوات إلى الأمام” تم التوصل إليها مع اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال دي مايو على هامش المنتدى الاقتصادي السياسي “البيت الاوروبي امبروسيتي” الذي يعقد على بحيرة كومو حتى الأحد، “في الأيام المقبلة، سيكون ضرورياً إشراك الدول المجاورة لليبيا” (مصر وتونس …) لأنه “بدون الفاعلين المعنيين مباشرة الذين لهم تأثير على الطرفين، سيكون من الصعب تسوية الوضع”.

وشدد على أن لدى الاتحاد الأوروبي “سلسلة من المبادرات القيمة” التي تدعمها إيطاليا “بالكامل”.

ورفض الوزير الاتهامات بأن روما تريد اداء دور توازني من خلال الحفاظ على الاتصالات مع معسكر حفتر، قائلاً إن إيطاليا تخاطب جميع الفاعلين من أجل “تعزيز الحوار بين الأطراف”.

وقال إن روما تعمل على وجه الخصوص “لإعادة تصدير النفط. بالنسبة لإيطاليا، هذه واحدة من الأولويات المطلقة. صادرات النفط ستجعل من الممكن جلب الأموال إلى خزينة الدولة الليبية، لمساعدة مواطنيها”.