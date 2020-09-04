بشرى بانفراج أزمة الكهرباء بالمنطقة الشرقية

أخبار ليبيا24 – متابعات

أكدت الشركة العامة للكهرباء، أن الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية ستشهد مع نهاية هذا الأسبوع استقرارا نسبيا، وذلك بعد تحسن إمدادات الغاز والوقود الخفيف “الديزل” والتي تغذي محطات كهرباء شمال بنغازي والسرير والزويتينة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية ربيع خليفة، إن الشبكة بالمنطقة الشرقية كانت تعاني من نقص حاد في إمدادات الوقود من المصدر، ما أسفر عن زيادة في العجز في الشبكة الذي نتج عنه اللجوء إلى طرح الأحمال في مدن المنطقتين الشرقية والوسطي ومناطق الصحراء.

وأشار خليفة، إلى أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز رفعت كمية إمدادات الغاز الطبيعي إلى محطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية خلال هذه الأيام من 160 مليون قدم مكعب إلى 190 مليون قدم مكعب، مؤكدا أن هذه الزيادة في الإمدادات ستسهم نسبياً في رفع القدرة الإنتاجية بمحطات التوليد في المنطقة وستؤدي إلى تقليص ساعات طرح الأحمال.

وأضاف خليفة في تصريحاته لأخبار ليبيا 24 اليوم الجمعة، أنه في حال تزويد محطات توليد الكهرباء بالكمية الأساسية من الغاز من شركة سرت والتي تقدر بنحو 240 مليون قدم مكعب ستنهي أزمة الكهرباء كلياً وتنهي عملية طرح الأحمال في المنطقة الشرقية.

وأوضح خليفة، أن معظم الوحدات التي تعمل بنظام الوقود الخفيف “الدينزل” في محطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية عانت خلال الفترة الماضية من نقص حاد في الوقود الخفيف بسبب توقف الإمدادات من شركة البريقة لتسويق النفط بالكميات المتفق عليها نظرا لنفاذ المخزون الاستراتيجي لديهم، وتأخر وصول ناقلة الوقود الذي أسهم في زيادة العجز وكذلك خروج بعض الوحدات التي تعمل بالديزل.

ونوه المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء، إلى أنه بعد تفريغ ناقلة الديزل لحمولتها وتزويد شركة الكهرباء بالكميات المطلوبة من قبل شركة البريقة، ليجري بعدها رفع القدرة الإنتاجية جزئياً للوحدات التي تعمل بالوقود الخفيف الذي أسهم بدوره في سد العجز وتقليص ساعات طرح الأحمال.

كما أكد ربيع خليفة، أن زيادة العجز بالشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية الفترة الماضية وارتفاع عدد ساعات طرح الأحمال كان بسبب نقص أمدادات الوقود والغاز من المصدر وأنه خارج عن إرادة الشركة العامة للكهرباء.

وأثنى خليفة، على دور العاملين في أقسام الإنتاج أو النقل أو التوزيع بشركة الكهرباء الذين وصفهم بـ”جنود الجيش الأزرق” الذين يصلون الليل بالنهار من أجل الحفاظ علي استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة رغم شح الوقود والصعوبات والمشاكل التي تواجه سير عملهم .

وطمئن خليفة في ختام تصريحاته، كافة المواطنين في جميع مدن المنطقتين الشرقية والوسطي ومناطق الصحراء، إلى أنه في حال حصول الشركة العامة للكهرباء على الكميات الكافية من الوقود في الأيام القادمة فإن الشبكة الشرقية ستستعيد استقرارها الكلي.

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