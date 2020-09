أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها

طالبت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج بالتدخل

للإفراج عن إمدادات صحية عاجلة لمكافحة كورونا محتجزة لدى الجمرك الليبي منذ 26

يوليو الماضي، موضحة أن ذلك دون جدوى.

