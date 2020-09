107 مهاجرين يصلوا ساحل لامبيدوزا بإيطاليا قادمين من ليبيا

أكدت

مصادر أمنية إيطالية، رسوّ مجموعة مهاجرين على سواحل لامبيدوزا، قادمين من السواحل

الليبية.

وأوضحت

المصادر، أنه تم اعتراض قارب يقلّ 107 مهاجرين قبالة سواحل الجزيرة من قِبَل دورية

لرجال قوات حماية الميناء وعناصر الشرطة المالية، لافتة إلى أن المهاجرين تم نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، التي

تستضيف حاليا 1239 شخصًا.

