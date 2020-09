أصدر المجلس البلدي غدامس، الجمعة، قرارا بإغلاق مداخل المدينة لمدة 72

ساعة ابتداء من اليوم وقابلة للتجديد حسب التطور الوبائي لفيروس كورونا بالبلدية.

وقال المجلس البلدي في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك” إن قرار الإغلاق جاء نظرا لما آلت إليه الأوضاع من

تأزم في حدود بلدية غدامس، مضيفا أن القرار تم اتخاذه بعد اجتماع طارئ بحضور مندوب

عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومكتب الخدمات الصحية ومكتب الأوقاف غدامس وشباب

من القوة المساندة.

وطالب البيان جميع الجهات الأمنية و الضبطية بتنفيذ القرار بشكل حازم، داعيا المواطنين إلى التعاون مع هذه الجهات من أجل المصلحة العامة وسلامة الجميع.

The post بسبب كورونا.. إغلاق مداخل غدامس لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24