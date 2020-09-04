«أرسلوا لنا أطباء في أسوأ اللحظات».. دي مايو: مستعدون للمساعدة في مواجهة كورونا بليبيا

أبدى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، استعدادها للمساعدة في مجال مواجهة انتشار فيروس كورونا في ليبيا.

جاءت تصريحات دي مايو، على هامش منتدى (البيت الأوروبي ـ أمبروزيتّي) المنعقد في الرابع والخامس من شهر سبتمبر الجاري، في تشيرنوبيو مقاطعة لومبارديا ـ شمال.

وحول اللقاء الأخير الذي جمعه ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السرّاج، قال دي مايو «أخيرًا وليس آخرًا، التقارب كامل من ليبيا بسبب أزمة كوفيد»، مضيفا «أخبرت الرئيس السراج بأننا جاهزون لكل ما يحتاجونه من المساعدة فيما يتعلق بالأزمة الصحية».

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية مذكراً بأن «ليبيا أرسلت لنا أطباء في أسوأ اللحظات التي مررنا بها في أزمتنا»، في إشارة الى الازمة الناجمة عن حالة طوارئ تفشي فيروس كورونا.

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