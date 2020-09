دوغاريك: قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لن تكون فارغة بعد انتهاء ولاية وليامز

أكد

المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، أن قيادة بعثة الأمم المتحدة

للدعم فى ليبيا “أونسميل” لن تكون فارغة بعد هذا الشهر.

جاء

ذلك ردًا على أحد الصحفيين بانتهاء ولاية الممثلة بالإنابة للأمين العام للأمم المتحدة

لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، هذا الشهر وما إذا كانت فترة ولايتها سيتم تمديدها أم

أن الأمين العام سيعين شخصًا ما لهذا المنصب في ليبيا.

وكانت

ويليامز، أكدت أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون داخل ليبيا من أجل صياغة للمستقبل

السياسي، موضحة أن مصر لديها مصالح في ليبيا، كما أن مصر وليبيا بينهما روابط كبيرة

وحدود ممتدة.

