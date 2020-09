أكد جهاز النهر الصناعي العظيم منظومة الحساونة سهل

الجفارة، الجمعة، بدء أعمال إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه بعد عودة الكهرباء عقب الإطفاء

التام بشبكة الكهرباء على المنطقة الجنوبية والوسطى يوم أمس الخميس، مشيرا إلى أنه

من المتوقع بدء وصول المياه التدريجي إلى مدينة طرابلس مع نهاية يوم غد السبت.

The post عاجل // النهر الصناعي العظيم: إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه بعد عودة الكهرباء appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24