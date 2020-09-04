رئيس اللجنة الطبية في طبرق يطالب بتوفير “احتياجات العاجلة” لمواجهة كورونا

عقدت رئيسة اللجنة الاستشارية الطبية العليا الدكتورة فتحية العريبي رئيس اللجنة الاستشارية الفرعية بطبرق الدكتور فرج عبد الله الجالي، لمتابعة آخر مستجدات الوضع الوبائي فى المدينة.

وأكد الجالي خلال الاجتماع اليوم الجمعة على ضرورة دعم مراكز العزل والحجر الصحي بالإمكانيات اللازمة، وقدم لرئيسة اللجنة الاستشارية الطبية العليا قائمة بالاحتياجات العاجلة لمراكز العزل والحجر.

وناقش الاجتماع كل الأمور المتعلقة بالأطباء والتمريض والعناصر الطبية المساعدة والفنيين واللجان التسييرية العاملة بمراكز العزل والحجر الصحي من بينها المكافآت المالية للعناصر الطبية بالمراكز.

بدورها أحالت الدكتورة فتحية العريبي قائمة الاحتياجات إلى رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا وديوان رئيس الوزراء.