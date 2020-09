الوطني لمكافحة الأمراض يطلق حملة توعوية ضد كورونا بسوق الجمعة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، أنه يستعد لإطلاق الحملة

التوعوية ضد فيروس كورونا تحت شعار “كلنا واحد” ببلدية سوق الجمعة.

وقال المركز في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك” إن الحملة تنطلق بالتنسيق مع بلدية سوق الجمعة

وبشراكة داعمة من منظمة اليونيسيف ومنظمة الهجرة الدولية .

وأضاف البيان أن الحملة تأتي وفقا للخطة المعدة من قبل المركز الوطني لاحتواء

فيروس كورونا في المرحلة الرابعة من انتشاره.

