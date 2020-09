قررت اللجنة الفرعية لمكافحة وباء كورونا بلدية أم الرزم،

الجمعة، إعلان حالة الطوارئ بعد الانتشار الواضح للوباء في البلدية وظهور 6 حالات مؤكدة

وأكثر من 14 حالة اشتباه في هذا الأسبوع.

