جولة تفتيشية لمركز الرقابة على محال بيع اللحوم بعين زارة

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، استكمال جولات

الفريق المُكلّف بمتابعة محال ذبح وبيع وتداول اللحوم.

وأوضح

المركز، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن قسم الرقابة

الداخلية فرع طرابلس قام بزيارة تفتيشية على بعض محال ذبح وبيع وتداول اللحوم داخل

نطاق بلدية طرابلس بمنطقة عين زارة، ولاحظ

أن محل “قصاب

الأمانة” يحوي اختلاطًا للحوم البيضاء والحمراء بطريقة غير صحية داخل المبردات

مع انبعاث روائح من داخل المبردات، وأن النظافه العامة سيئة جدًا مع عدم وجود شهادات صحية للعاملين،

بالإضافة إلى وجود لحوم فاسدة نتيجة للعرض السئ، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من

قِبَل الجهات الضبطية التابعة للمركز.

كما تمّت زيارة محل

“قصاب

العالم”، وتبين عدم وجود شهادة صحية للحوم تفيد بكشف الطبيب البيطري قبل وبعد

الذبح، بالإضافة إلى اختلاط الفواكه مع اللحوم بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية، وتم اتخاذ

الإجراءات اللازمة من قِبَل الجهات الضبطية.

