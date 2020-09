أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، إدانتها لكافة

الأنشطة العسكرية غير المسؤولة والخطيرة في منطقة ميناء رأس لانوف.

