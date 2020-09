البنتاغون: تدفق آلاف المرتزقة إلى ليبيا يخلق ظروفا تسمح لـ”داعش” بالازدهار

أصدرت

وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، تقريرًا جديدًا يحذر من المرتزقة السوريين

في غرب ليبيا، وأن التنظيمات الإرهابية تشدد قبضتها على مناطق متعددة في أفريقيا، على

الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها لتقويض قدراتهم والحد

من انتشارهم.

واستند التقرير، إلى

حديث المفتش

العام بالبنتاغون سين أودونيل، في تقريره النصف سنوي، الصادر الأربعاء، بأن الولايات

المتحدة الأمريكية وشركاءها الدوليين أحرزوا تقدماً محدوداً على صعيد مكافحة الإرهاب

في أفريقيا، مشيراً إلى انتكاسات ضد العناصر المنتسبة إلى كل من تنظيمي القاعدة وداعش،

محذرًا من المخاطر المتزايدة في شمال أفريقيا، وتحديدًا مخاطر تنظيم داعش في ليبيا.

وأوضح أودونيل، أن داعش استأنف هجماته الصغيرة

في المنطقة الصحراوية الجنوبية، وأن ذلك يتفق مع تقرير حديث للأمم المتحدة يستند إلى

معلومات استخباراتية للدول الأعضاء، أفاد بأن تنظيم داعش في ليبيا لديه على الأرجح

بضع مئات من المقاتلين.

كما

أعرب المسؤولون الأميركيون عن مخاوف متزايدة من أن الحرب الأهلية المستمرة في ليبيا،

وتدفق الآلاف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب، قد يخلقان ظروفاً تسمح لداعش بالازدهار،

مُذكّرين بتواجد آلاف المرتزقة السوريين الذين ارسلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال في صفوف

الميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق غير المعتمدة في طرابلس.

وبحسب

التقرير، فإن تركيا أرسلت إلى ليبيا ما لا يقل عن 5000 مرتزق سوري عملوا بشكل وثيق

مع أنقرة في الحرب الأهلية السورية، إذ أُرسلوا لمساعدة الميليشيات المتحالفة مع طرابلس

في القتال الدائر، كما أن أنقرة نشرت أيضاً مئات عدة من القوات النظامية بما في ذلك

المشغلون والفنيون لأنظمة الدفاع الجوي التركية المنتشرة في غرب ليبيا.

