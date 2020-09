قالت المؤسسة الوطنية للنفط، الجمعة، إن ميناء رأس لانوف

تعرض لإطلاق نار كثيف بالرصاص الحي والأسلحة الثقيلة.

