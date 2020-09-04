راديو الشروق بالصيعان.. يخصص مساحة برامجية للأطفال

تعد البرامج الخاصة بالطفولة من أهم البرامج لما لها من فوائد جمة يستفيدون منها، وخصص راديو شرق الصيعان برنامج للأطفال يقدم لهم التوعية والنصيحة.

ويتميز راديو الشروق بالصيعان في تقديم برامجه المنوعة من خلال برامج خاصة للأطفال، تحوي فقرات عديدة من شأنها الخروج من ضائقة كورونا، والبقاء بالبيت حفاظا على سلامة الأطفال والالتزام بطرق الوقاية إضافة إلى توعية الآباء والأمهات وتقديم المعلومة لهم في كيفية التعامل مع الطفل،ومن شأن مثل هذه البرامج أن تزرع الوعي في الأطفال وتنمي أفكارهم من خلال تقديم المعلومة الصحيحة والنصيحة لهم.

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