رئيس مجلس الوزراء يجري زيارة لديوان المحاسبة ويلتقي رئيسها لمناقشة عدد من الملفات الهامة

البيضاء 04 سبتمبر 2020 (وال)- أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، زيارة لمقر ديوان المحاسبة الليبي في مدينة البيضاء.

هذا وعقد السيد الرئيس خلال الزيارة أمس الخميس، اجتماع برئيس الديوان الدكتور عمر عبد ربه صالح، لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة.

وبحث السيد الرئيس مشاكل انقطاع التيار الكهربائي، وآلية إيجاد الحلول اللازمة لإنهائها، متطرقًا للنتائج التي انتهى إليها الديوان؛ من خلال متابعة مشروعات الكهرباء، ونتائج دراسة العقود التي تبرمها الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة.

كما ناقش السيد الرئيس، أوجه صرف المخصصات المالية لمواجهة جائحة كورونا، والنتائج التي خلص إليها ديوان المحاسبة؛ من خلال مراجعة المصروفات لمواجهة الجائحة.

كما تطرق الاجتماع لمشاكل والصعوبات التي تواجه محطة سوسة البخارية، وما ترتب عنه توقف العمل ونقص مياه الشرب، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأمر.

وناقش السيد الرئيس مشروع إعداد الدراسات والتصاميم المزمع التعاقد عليها؛ من قبل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، المتعلقة بتحديد المسار المقترح لخط أنابيب مشروع مياه أجدابيا – طبرق، والتي ستكفل تزويد بلديات: المرج، البيضاء، القبة، درنة، طبرق، أمساعد، بالمياه بقيمة مالية تصل إلى حوالي (19.650.000 د.ل) مليون دينار ليبي.

في سياق متصل، ناقش السيد الرئيس مشروع استكمال تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، ومحطات الرفع والمعالجة، وشبكة الطرق والإنارة بمنطقة التلوث البيئي في بلدية سلوق، بقيمة تصل إلى حوالي (159.000.000 د.ل) مليون دينار ليبي.

كما بحث الاجتماع الانقسام السائد بشركة الخطوط الجوية الأفريقية، وما ترتب عليه من مساوئ والإضرار بأموالها، وتوقف صرف مرتبات موظفيها.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى كيفية تقديم الدعم والإمكانيات اللازمة؛ لجهاز مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، لما يقوم به من أعمال متميزة لضبط ومكافحة الجريمة والحد منها. (وال- البيضاء) إ م/ ر ت

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