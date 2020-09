مؤسسة النفط تدعو إلى نزع السلاح من المنشآت النفطية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، إدانتها لكافة

الأنشطة العسكرية غير المسؤولة والخطيرة في منطقة ميناء رأس لانوف.

كما جددت المؤسسة، دعوتها إلى نزع السلاح الفوري وغير المشروط

لجميع المنشآت النفطية بعد أن أطلق مسلحون، الذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة في ميناء

رأس لانوف.

وأكدت المؤسسة، أن وجود قوات عسكرية هو تهديد حقيقي لعمال

المؤسسة الوطنية للنفط ومنشآتها في جميع أنحاء ليبيا.

ودعا مدير المؤسسة، مصطفى صنع الله، جميع الأطراف الليبية

الفاعلة وكذلك المجتمع الدولي إلى دعم نزع السلاح الفوري لجميع المرافق البترولية في

ليبيا، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك انسحاب فوري لجميع المجموعات العسكرية وخاصة المرتزقة

الأجانب من كافة المنشآت النفطية.

